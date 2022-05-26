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На Украине начали использовать электровелосипеды против России

WP: украинские военные используют электровелосипеды в разведывательных миссиях

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Украинские военные начали использовать электровелосипеды для передвижения по разным назначениям. Об этом пишет The Washington Post.

Издание указывает несколько задач, для которых военнослужащие выбрали данный вид транспорта. Например, электровелосипеды используются в разведывательных миссиях и в операциях по разминированию. Помимо этого, электрические велосипеды удобны для доставки медицинских принадлежностей.

Электровелосипеды способны развивать максимальную скорость до 90 километров в час. При этом они весят меньше классических мотоциклов, относительно бесшумны и невидимы для тепловизионных систем, что позволяет скрываться от обстрелов с российской стороны. Помимо Украины, электровелосипеды стоят на вооружении у армий Новой Зеландии, Австралии и Норвегии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал дать его стране все необходимое ей оружие. С таким призывом он обратился к мировому сообществу во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме. Глава государства также добавил, что бюджет Украины ежемесячно нуждается в пяти миллиардах долларов финансовой помощи.

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Варвара Кошечкина
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