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Зеленский потребовал дать Украине все необходимое оружие

Президент Украины Зеленский пожаловался на небольшие объемы поставок оружия с Запада

Фото: Ukraine Presidency / Ukraine Presi / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал дать его стране все необходимое ей оружие. С таким призывом он обратился к мировому сообществу во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме, передает РИА Новости

По его словам, Украине требуется все оружие, о котором она просит своих партнеров. «Нужно все оружие, которое мы просим, а не только то, что нам дают», — заявил Зеленский.

Глава государства также добавил, что бюджет Украины ежемесячно нуждается в пяти миллиардах долларов финансовой помощи.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы России и подразделения ДНР блокировали и взяли под контроль основные пути поставок боекомплектов, техники и горюче-смазочных материалов для украинских военных в Донбассе. При этом он отметил, что большая часть поставок, которые Вооруженные силы Украины отправляют своим военнослужащим в регионе, была сформирована еще до начала российской спецоперации.

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Алевтина Запольская
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