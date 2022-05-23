Зеленский потребовал дать Украине все необходимое оружие

Президент Украины Зеленский пожаловался на небольшие объемы поставок оружия с Запада

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал дать его стране все необходимое ей оружие. С таким призывом он обратился к мировому сообществу во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме, передает РИА Новости

По его словам, Украине требуется все оружие, о котором она просит своих партнеров. «Нужно все оружие, которое мы просим, а не только то, что нам дают», — заявил Зеленский.

Глава государства также добавил, что бюджет Украины ежемесячно нуждается в пяти миллиардах долларов финансовой помощи.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы России и подразделения ДНР блокировали и взяли под контроль основные пути поставок боекомплектов, техники и горюче-смазочных материалов для украинских военных в Донбассе. При этом он отметил, что большая часть поставок, которые Вооруженные силы Украины отправляют своим военнослужащим в регионе, была сформирована еще до начала российской спецоперации.