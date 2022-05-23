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В ДНР заявили о блокировке путей поставок боекомплектов и техники ВСУ в Донбассе

Пушилин заявил о блокировании силами РФ и ДНР путей поставок техники украинским военным

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России и подразделения Донецкой народной республики (ДНР) блокировали и взяли под контроль основные пути поставок боекомплектов, техники и горюче-смазочных материалов (ГСМ) для украинских военных в Донбассе. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе по-прежнему остаются направления, по которым они пусть и частично и не без потерь, но получают необходимые ресурсы.

При этом Пушилин отметил, что основная часть поставок, которые украинская армия отправляет своим военнослужащим в регионе, была сформирована еще до начала российской спецоперации.

Ранее полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что у ВСУ отсутствуют ресурсы для организации контрнаступления. Он пояснил, что украинским войскам, в частности, не хватает офицеров, ГСМ для бронетехники и стрелкового оружия.

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Алевтина Запольская
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