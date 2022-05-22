В России заявили об отсутствии у ВСУ ресурсов для контрнаступления

Полковник запаса Кошкин заявил, что у ВСУ отсутствуют ресурсы для контрнаступления

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют ресурсы для организации контрнаступления. Об этом заявил полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, передает Ura.ru.

По его словам, в украинской армии не хватает солдат, офицеров, горюче-смазочных материалов (ГСМ) для бронетехники и стрелкового оружия, для того чтобы организовать даже «непродолжительные броски». При этом он подчеркнул, что «проблемой номер один» для ВСУ является именно нехватка ГСМ.

Кошкин также обратил внимание на неорганизованность среди офицерского состава украинских войск. «Что касается кадрового состава офицеров, мы уже встречаем, что полковники выполняют задачи лейтенантов. Нет того кадрового состава, который должен выполнять на своих должностях задачи командира взвода, роты, батальона, начальника штаба», — пояснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл численность Вооруженных сил республики. По словам главы государства, к 21 мая на службе в украинской армии состояли порядка 700 тысяч человек.