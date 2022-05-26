Бузова вновь станцевала у пилона и вызвала споры в сети

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова станцевала у пилона и вызвала споры в сети

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова вновь станцевала у пилона и вызвала споры в сети. Соответствующим видео она поделилась в личном Telegram-канале.

В опубликованном ролике знаменитость предстала в откровенном наряде и покрутилась вокруг пилона. Поп-исполнительница снялась в лонгсливе, коротких кожаных шортах, гетрах и туфлях на небольшом каблуке. На размещенных кадрах видно, что волосы артистки собраны в высокий пучок.

«Новая связка, пока сырая. Не судите строго», — высказалась артистка в описании к посту, который набрал сотни реакций. Подписчики неоднозначно отнеслись к новой публикации Бузовой, о чем написали в многочисленных комментариях.

Так, одни раскритиковали внешний вид певицы. «Были времена, когда было получше», «Постарела», «Жесть какая-то», «Деревянная», «Не следует нам показывать ваши танцы на шесте», — высказались они.

В то же время другие поклонники восхитились внешностью и танцем звезды. «Красотка», «Оля, у тебя все получится», «Никого не слушай, ты прекрасно выглядишь», «Как красиво», «Вижу прогресс», «Лично мне понравилось», — отметили фанаты.

Ольга Бузова не в первый раз делится подобным видео. В апреле знаменитость также продемонстрировала фигуру в откровенном наряде, станцевав вокруг пилона. Поп-исполнительница предстала перед подписчиками в черном боди, мини-шортах из кожи, чулках в сетку и туфлях на невысоком каблуке.