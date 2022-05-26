Названы российские города с подешевевшим жильем

Квартиры подешевели в Сочи и Краснодаре

Средняя цена квартиры в продаже снизилась почти в половине российских городов. Места с подешевевшим жильем назвал портал «Мир квартир».

Снижение цен на вторичном рынке недвижимости в мае зафиксировали в 32 городах. Сейчас средняя стоимость объекта составляет 5,1 миллиона рублей. В Сочи жилье подешевело на 11,8 процента, в Краснодаре — на 8,6 процента, в Санкт-Петербурге — на 6,4 процента, в Подмосковье — на 5,5 процента, в Ростове-на-Дону — на 5,2 процента. В Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Владивостоке цена снизилась на четыре процента. Подорожание произошло в Архангельске на 7,2 процента, Рязани на 5,6 процента, Саранске на 5,2 процента, а также в Грозном, Смоленске, Иркутске, Брянске, Владикавказе и Нижнем Тагиле.

При этом стоимость квадратного метра вторичной недвижимости подорожала почти во всех городах. Сильнее всего цены увеличились в Архангельске, Калининграде, Владикавказе — на 8,2–8,4 процента. В Симферополе, Грозном и Рязани «квадрат» подорожал на семь процентов, в Ставрополе, Махачкале, Владимире и Смоленске — на 5,9-6,5 процента. Стоимость квадратного метра снизилась в четырех городах: в Краснодаре и Подмосковье — на 3,7 процента, в Сочи — на три процента, в Хабаровске — на 1,3 процента. Средняя цена выросла на 2,9 процента и достигла 93,9 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что такая динамика указывает не на снижение цен на жилье, а на изменение структуры предложения. Собственники многокомнатных квартир и элитной недвижимости снимают объекты с продажи, так как покупателей интересует только относительно дешевое жилье.

Ранее в мае были определены районы Москвы с подорожавшими квартирами. С 2020 года больше всего стоимость недвижимости увеличилась в Тверском районе — средняя динамика достигла 52,3 процента.