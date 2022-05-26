Россиянам рассказали о самых популярных уловках мошенников в интернете

Ведущий Дмитрий Масленников предупредил россиян об опасности витаминных капельниц

Ведущий программы «Черный список» на канале «Пятница!» Дмитрий Масленников предупредил россиян о самых популярных уловках мошенников в интернете. О том, к каким объявлениям услуг в сети нужно относиться с осторожностью, он рассказал «Ленте.ру».

По словам Масленникова, все больше жительниц России становятся жертвами недобросовестных косметологов. «Они сжигают женщинам кожу, увеличивают грудь вазелином, ставят опасные капельницы», — объяснил ведущий. Врач дерматолог Ольга Михеева добавила, что опасными могут быть так называемые витаминные «чудо-капельницы», которые стали популярным трендом последних лет.

По словам Михеевой, человек, который хочет воспользоваться этой услугой, прежде всего должен сдать клинический анализ крови и побеседовать с врачом. Она подчеркнула, что капельницу можно ставить только после назначения специалиста.

«Первый вопрос, который должна задать медсестра на дому, с какой целью ставим капельницу и кто ее назначил. Избыток витаминов так же опасен, как и их недостаток, поэтому витаминная капельница — это по факту модный тренд», — уточнила дерматолог и добавила, что человек, которые заказывает эту услугу, должен быть готов к любым реакциям своего организма на витаминную капельницу, в том числе и к анафилактическому шоку.

Масленников также рассказал, что нередко мошенническими оказываются объявления сантехников: иногда портфолио квалифицированного мастера используют менее опытные специалисты. «Все-таки мы хотим работать с определенным человеком, смотрим его портфолио и ждем, что к нам приедет мастер соответственного качества. А к нам приезжает неизвестно кто», — поделился ведущий.

Чаще всего сантехники обманывают россиян, навязывая им ненужные и дорогостоящие услуги, предупредил руководитель компании строительных экспертиз Кирилл Мадрика. По его словам, во время проверки один приглашенный мастер, не разобравшись в проблеме, предложил клиенту поменять смеситель, хотя это было не нужно, и специалист должен был всего лишь устранить засор.

«Черный список» — реалити о качестве российского сервиса, запущенное на «Пятнице!» в 2019 году. В передаче рассказывают, как исполнители услуг наживаются на незнании потребителями своих прав. Первым ведущим проекта был блогер Алексей Земсков, затем его сменил кондитер Ренат Агзамов. Новым ведущим программы стал Масленников.

