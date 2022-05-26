Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Чите состоится открытие Забайкальского международного кинофестиваля

Забайкальский международный фестиваль стартует 26 мая в Чите

Фото: Unsplash

В Чите в четверг, 26 мая, состоится торжественное открытие Забайкальского международного кинофестиваля. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу Минкульта региона ТАСС, в роли ведущих мероприятия выступят заслуженные артисты России Нонна Гришаева и Александр Олешко.

Организаторы отмечают, что гостей ожидает не только знакомство с кинолентами, но и специально подготовленная зрелищная программа, включающая музыкальные постановки и хореографические номера.

Перед началом церемонии по багуловой дорожке пройдут президент кинофестиваля, народный артист РСФСР Александр Михайлов, а также члены жюри основного конкурса вместе с другими знаменитостями.

В Минкульте Забайкалья указали, что в кинофестивале принимают участие не только отечественные, но и зарубежные фильмы. Так, в программу вошли картины из Шри-Ланки, Монголии, Италии и Израиля. Указывается, что закрытие фестиваля запланировано на 29 мая.

Забайкальский международный кинофестиваль проводится с 2011 года. Мероприятие считается первым в истории региона фестивалем, поддерживающим культуру, традиции и этнографические особенности Забайкалья. Последние два года мероприятие не проводилось из-за пандемии COVID-19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении разведцентра ВСУ и «иностранных специалистов»
Осужденному мэру Томска Кляйну предъявили новое обвинение
Зюганов назвал циничным лишение убившего лося Рашкина полномочий депутата
Собянин пообещал москвичам привычное меню в «Макдонадсе»
Российский генерал назвал одну из главных ошибок на Украине
Появились новые подробности продажи «Челси»
Анонсирован крупный музыкальный фестиваль в Москве и Петербурге
Антрополог перечислила восемь правил успешного флирта
Раскрыта динамика цен на жилье в Подмосковье
Еще одна пляжная страна открылась для непривитых россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.