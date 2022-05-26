В Чите состоится открытие Забайкальского международного кинофестиваля

Забайкальский международный фестиваль стартует 26 мая в Чите

В Чите в четверг, 26 мая, состоится торжественное открытие Забайкальского международного кинофестиваля. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу Минкульта региона ТАСС, в роли ведущих мероприятия выступят заслуженные артисты России Нонна Гришаева и Александр Олешко.

Организаторы отмечают, что гостей ожидает не только знакомство с кинолентами, но и специально подготовленная зрелищная программа, включающая музыкальные постановки и хореографические номера.

Перед началом церемонии по багуловой дорожке пройдут президент кинофестиваля, народный артист РСФСР Александр Михайлов, а также члены жюри основного конкурса вместе с другими знаменитостями.

В Минкульте Забайкалья указали, что в кинофестивале принимают участие не только отечественные, но и зарубежные фильмы. Так, в программу вошли картины из Шри-Ланки, Монголии, Италии и Израиля. Указывается, что закрытие фестиваля запланировано на 29 мая.

Забайкальский международный кинофестиваль проводится с 2011 года. Мероприятие считается первым в истории региона фестивалем, поддерживающим культуру, традиции и этнографические особенности Забайкалья. Последние два года мероприятие не проводилось из-за пандемии COVID-19.