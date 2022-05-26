Поставщик лесосырья на АЦБК увеличил объемы перевозок водным транспортом

Поставщик лесосырья на АЦБК ГК «Титан» увеличил объемы перевозок водным транспортом

Логистическое предприятие группы компаний «Титан», генерального поставщика лесосырья на Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК), «Беломорская Сплавная Компания» («БСК») успешно завершило плотовую программу. Об этом говорится в сообщении АЦБК.

На предприятия «Лесозавод 25» и АЦБК доставлено 27 плотов (более 315 тысяч кубометров древесины), из них восемь — объемом 81 тысяча кубометров — на Архангельский ЦБК и 19 плотов объемом 234 тысячи кубометров на плотостоянки лесопильного комплекса.

Все эти плоты были сформированы силами Верхнетоемского подразделения ГК «Титан» на плотбищах Большая Свага и Ерогодское (Тача).

Являясь крупнейшим судоходным предприятием в Архангельской области, «БСК» оказывает логистические услуги на внутренних водных путях реки Северная Двина (с притоками). В сезон-2022 компания осуществляет транспортировку древесины как по реке Северная Двина, так и по реке Вычегда в адрес других лесопользователей.

В настоящее время логистическая компания завершила плотовую программу 2022 года и занимается перевозками лесоматериалах в баржах. В этом году водным видом транспорта в общей сложности намерены перевезти около 1 миллиона кубометров древесины, заготовленной предприятиями ГК «Титан».

Первая баржа с лесом пришла на Архангельский ЦБК в самом начале мая с открытием морского порта Архангельск. Всего этим видом речного транспорта планируется доставить на комбинат свыше 500 тысяч кубометров балансов.

В холдинге подчеркнули, что лесосплав сегодня является самым экологичным и экономичным видом транспортировки древесного сырья, позволяющим вывозить заготавливаемый в зимний период лес из труднодоступных районов области.

Группа Компаний «Титан» ежегодно поставляет на Архангельский ЦБК около 4 миллионов кубометров лесосырья. С 2019 года холдинг начал активно развивать новое направление бизнеса — «судостроение и судоремонт». На базе «БСК» были модернизированы более 20 судов, плавкранов и барж. Сегодня «БСК» располагает всем необходимым оборудованием для проведения качественного судоремонта и строительства судов. В штате работают 250 высококвалифицированных специалистов. Предприятие имеет в собственности более 100 единиц флота (буксиры, баржи, плавкраны).

