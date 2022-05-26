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Поставщик лесосырья на АЦБК увеличил объемы перевозок водным транспортом

Поставщик лесосырья на АЦБК ГК «Титан» увеличил объемы перевозок водным транспортом

Фото: АЦБК

Логистическое предприятие группы компаний «Титан», генерального поставщика лесосырья на Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК), «Беломорская Сплавная Компания» («БСК») успешно завершило плотовую программу. Об этом говорится в сообщении АЦБК.

На предприятия «Лесозавод 25» и АЦБК доставлено 27 плотов (более 315 тысяч кубометров древесины), из них восемь — объемом 81 тысяча кубометров — на Архангельский ЦБК и 19 плотов объемом 234 тысячи кубометров на плотостоянки лесопильного комплекса.

Все эти плоты были сформированы силами Верхнетоемского подразделения ГК «Титан» на плотбищах Большая Свага и Ерогодское (Тача).

Являясь крупнейшим судоходным предприятием в Архангельской области, «БСК» оказывает логистические услуги на внутренних водных путях реки Северная Двина (с притоками). В сезон-2022 компания осуществляет транспортировку древесины как по реке Северная Двина, так и по реке Вычегда в адрес других лесопользователей.

В настоящее время логистическая компания завершила плотовую программу 2022 года и занимается перевозками лесоматериалах в баржах. В этом году водным видом транспорта в общей сложности намерены перевезти около 1 миллиона кубометров древесины, заготовленной предприятиями ГК «Титан».

Первая баржа с лесом пришла на Архангельский ЦБК в самом начале мая с открытием морского порта Архангельск. Всего этим видом речного транспорта планируется доставить на комбинат свыше 500 тысяч кубометров балансов.

В холдинге подчеркнули, что лесосплав сегодня является самым экологичным и экономичным видом транспортировки древесного сырья, позволяющим вывозить заготавливаемый в зимний период лес из труднодоступных районов области.

Группа Компаний «Титан» ежегодно поставляет на Архангельский ЦБК около 4 миллионов кубометров лесосырья. С 2019 года холдинг начал активно развивать новое направление бизнеса — «судостроение и судоремонт». На базе «БСК» были модернизированы более 20 судов, плавкранов и барж. Сегодня «БСК» располагает всем необходимым оборудованием для проведения качественного судоремонта и строительства судов. В штате работают 250 высококвалифицированных специалистов. Предприятие имеет в собственности более 100 единиц флота (буксиры, баржи, плавкраны).

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Татьяна Романова
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