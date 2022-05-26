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Друг рассказал о погибшем из-за конфликта в трамвае российском подростке

Друг погибшего в трамвае в Ульяновске подростка заявил, что он не начал бы драку первым

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский подросток, который погиб из-за удара о поручень при потасовке в трамвае Ульяновска, никогда бы первым не начал драку. Об этом рассказал друг школьника, сообщает «Подъем».

«Хороший мальчишка, никогда бы первый не начал драку. Семья полная, сестренка младшая есть. Точно не знаю, состоял ли он на учете в полиции. Сам он хороший мальчик, но связался с нехорошей компанией», — заявил приятель погибшего подростка.

Он допустил, что юноша мог ругаться в трамвае матом, из-за чего и начался конфликт.

О смерти 13-летнего школьника из-за потасовки в трамвае стало известно в четверг, 26 мая. Предварительно, конфликт произошел из-за того, что подросток в компании громко разговаривал и ругался матом. Его сильно толкнули, после чего он ударился о поручень и потерял сознание.

Пассажиры трамвая пытались спасти подростка до приезда врачей — они делали ему искусственное дыхание и массаж сердца. За это время напавшие на ребенка успели убежать. Врачи не смогли спасти россиянина.

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Анастасия Шейкина
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