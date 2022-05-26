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Иммунолог назвал смертельную опасность пыли

Врач Щепеляев: пыль грозит фиброзом легких и злокачественными опухолями

Фото: Анастасия Шураева / Pexels.com

Врач иммунолог-аллерголог, автор статей по истории медицины, онкологии, онкоиммунологии Даниил Щепеляев назвал смертельную опасность пыли. О том, что будет, если долго дышать частицами пыли на работе или дома, он рассказал в беседе с URA.RU.

Так, по его словам, крупнодисперсная пыль вызывает заболевания верхних дыхательных путей, бронхиты, астму, вплоть до фиброза легких и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), а мелкая — грозит легочными патологиями и злокачественными опухолями. «Если пыль содержит бериллий, кадмий, асбест, то кратно повышается риск злокачественных образований. Если это, например, мелкодисперсная пыль краснодеревщика, у них, скорее, не злокачественная опухоль будет, а в некоторых случаях еще хуже», — сказал врач, уточнив, что имеет в виду бронхоальвеолиты, легочные фиброзы, гиперпластический медиастинит.

Щепеляев также подчеркнул, что любое хроническое воспалительное заболевание бронхолегочного аппарата повышает риск злокачественного новообразования.

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Онкоиммунолог указал на то, что надышаться такой пылью можно скорее на работе, а не дома. Однако и дома в состав пыли могут входить опасные вещества. «Надо смотреть предельно допустимые концентрации в советских стандартах. Их потом пересматривали, и мы понимаем, в какую сторону. А в советские времена много сил отдавали для того, чтобы четко выяснить, какая концентрация будет минимально допустимой, в какой ситуации и при каких заболеваниях», — резюмировал Щепеляев.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина предупредила россиян об опасном заболевании из-за дефицита йода. По ее словам, он может привести к болезни щитовидной железы под названием эндемический зоб и другим негативным последствиям.

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Александра Лисица
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