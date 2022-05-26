Иммунолог назвал смертельную опасность пыли

Врач Щепеляев: пыль грозит фиброзом легких и злокачественными опухолями

Врач иммунолог-аллерголог, автор статей по истории медицины, онкологии, онкоиммунологии Даниил Щепеляев назвал смертельную опасность пыли. О том, что будет, если долго дышать частицами пыли на работе или дома, он рассказал в беседе с URA.RU.

Так, по его словам, крупнодисперсная пыль вызывает заболевания верхних дыхательных путей, бронхиты, астму, вплоть до фиброза легких и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), а мелкая — грозит легочными патологиями и злокачественными опухолями. «Если пыль содержит бериллий, кадмий, асбест, то кратно повышается риск злокачественных образований. Если это, например, мелкодисперсная пыль краснодеревщика, у них, скорее, не злокачественная опухоль будет, а в некоторых случаях еще хуже», — сказал врач, уточнив, что имеет в виду бронхоальвеолиты, легочные фиброзы, гиперпластический медиастинит.

Щепеляев также подчеркнул, что любое хроническое воспалительное заболевание бронхолегочного аппарата повышает риск злокачественного новообразования.

Онкоиммунолог указал на то, что надышаться такой пылью можно скорее на работе, а не дома. Однако и дома в состав пыли могут входить опасные вещества. «Надо смотреть предельно допустимые концентрации в советских стандартах. Их потом пересматривали, и мы понимаем, в какую сторону. А в советские времена много сил отдавали для того, чтобы четко выяснить, какая концентрация будет минимально допустимой, в какой ситуации и при каких заболеваниях», — резюмировал Щепеляев.

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