Эксперт предупредила россиян об опасном заболевании из-за дефицита йода

Эксперт Вершинина: дефицит йода может привести к болезни щитовидной железы

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина предупредила россиян об опасном заболевании из-за дефицита йода: он может привести к болезни щитовидной железы под названием эндемический зоб и другим негативным последствиям. Ее слова приводит издание «Известия».

Вершинина напомнила, что риск патологических изменений в работе щитовидной железы у жителей России достаточно велик, поэтому необходимо себя обезопасить: проходить регулярный медицинский осмотр и следить за тем, чтобы в организме было достаточное количество йода.

«В почве этого элемента содержится мало, и растения, соответственно, также не накапливают его в достаточном количестве. То же можно сказать и про продукты животноводства: мясо, молоко. И это опасно, особенно для детей на всех этапах их роста и развития, начиная с внутриутробного», — уточнила эксперт. Она добавила, что йод играет важнейшую роль в формировании нервной системы и предложила приправлять пишу йодированной солью для профилактики дефицита этого микроэлемента.

Вершинина отметила, что заболевания щитовидной железы могут быть коварными: пациент долгое время может не замечать патологические изменения. Эндемический зоб больших размеров, предупреждает специалист, не только некрасив, но и сдавливает трахею и пищевод, приводит к огрубению голоса и деформации шеи. Если не лечить это заболевание, оно может вызвать серьезные осложнения.

Также она обратила внимание на то, что нарушение функций щитовидной железы выявляются примерно у каждого десятого жителя планеты. По данным ВОЗ, различные отклонения в работе органа занимают второе место среди эндокринных нарушений после сахарного диабета.

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