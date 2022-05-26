Российский стилист назвал модные юбки на лето

Стилист Александр Рогов назвал юбки в складку трендом лета 2022 года

Российский стилист Александр Рогов назвал модные юбки на лето 2022 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам эксперта, трендом в грядущем сезоне станут юбки в складку. При этом можно выбирать указанные предметы гардероба любой длины, отметил Рогов. Кроме того, автор прикрепил к публикации кадры, на которых запечатлена британская принцесса Уэльская в упомянутой одежде различных оттенков: от ярких до пастельных.

«Для Дианы [Спенсер] юбка была абсолютно универсальной вещью — она надевала ее и на официальные мероприятия, и на занятия теннисом, и на прогулки с детьми», — пояснил Рогов.

Подписчики стилиста положительно оценили опубликованные наряды, выразив свое мнение в комментариях. «Вдохновляюсь и самой принцессой, и ее образами!», «Очень женственно», «Прекрасный стиль», «Обожаю юбки в складку, в моем гардеробе их много», — писали пользователи.

Ранее в мае Рогов назвал самый актуальный головной убор на осень и зиму 2022/23 года. Им станет чепчик, который представляет собой плотно прилегающий головной убор, как правило, на завязках под подбородком.