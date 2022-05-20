Российский стилист назвал самый модный головной убор 2022 года

Стилист Александр Рогов назвал чепчик самым актуальным головным убором 2022 года

Российский стилист Александр Рогов назвал самый актуальный головной убор на осень и зиму 2022/23 года. Соответствующий комментарий он разместил в своем Telegram-канале.

Трендом грядущего сезона эксперт считает чепчик, который представляет собой плотно прилегающий к голове аксессуар, как правило, на завязках под подбородком. Публикацию популярный телеведущий сопроводил несколькими фото с актуальных модных показов.

Так, модельер Давид Кома добавил в коллекцию чепец в виде украшенного стразами шлема для регби, а у бренда Erdem появились вечерние модели, расшитые пайетками.

Размещенный на канале пост собрал десятки комментариев. «Наконец-то! Тепло будет», «Только чепчиков нам не хватало», «Мне кажется, для такого чепчика нужен идеальный по форме череп и профиль», «Очень своеобразная вещь», — писали юзеры.

Ранее в мае Рогов перечислил вернувшиеся в моду тренды 1990-х годов. К ним телеведущий отнес кожаные жакеты, мешковатые спортивные брюки, велосипедки и легинсы. Лидирующие позиции, по мнению стилиста, продолжают занимать и шелковые платья-комбинации.