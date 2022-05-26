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«Молдовагаз» не смогла взыскать долг с Приднестровья

Глава «Молдовагаза» Чебан сообщил, что не смог взыскать долг за газ с Приднестровья

Фото: Pixabay

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что предприятие не смогло взыскать образовавшийся в Приднестровье долг в размере пяти миллиардов долларов за потребленный газ. Его слова приводит РИА Новости.

«"Молдовагаз" имеет исполнительных листов на 5 миллиардов долларов. Никак не можем их реализовать на территории Приднестровья. Судебных исполнителей правого берега туда не пускают», — рассказал Чебан.

Также он добавил, что дополнительную транспортировку газа непризнанная Приднестровская Молдавская республика оплачивает своевременно. «Левый берег за свои дополнительные объемы транспортировки оплачивает тоже. И без долгов», — заключил он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика начнет приобретать газ на рынке, если Россия прекратит поставки. Она также прокомментировала ситуацию со стоимостью голубого топлива и назвала высокие цены драматическими.

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Марина Совина
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