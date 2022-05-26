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Украина договорилась о поставках газа из Венгрии

Украина продлила соглашение с Венгрией о поставках газа

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Украина договорилась с Венгрией о продлении соглашения о поставках газа до конца марта 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение «Оператора ГТС Украины», управляющего газотранспортной системой страны.

«"Оператор ГТС Украины" договорился с венгерским оператором FGSZ о продлении доступа к гарантированным мощностям для импорта природного газа из Венгрии в Украину до 31 марта 2023 года. Следовательно, газовые трейдеры смогут бронировать новые квартальные мощности, чтобы доставлять газ для нужд Украины», — указано в сообщении.

Соглашение о доступе к мощностям было заключено в декабре прошлого года. Тогда отмечалось, что договоренность с Венгрией позволит Украине транспортировать до восьми миллионов кубометров природного газа в сутки.

Указывалось, что Киев таким образом увеличил гарантированные мощности почти на 30 процентов и открыл доступ к новым источникам природного газа, в частности к СПГ-терминалу на острове Крк в Хорватии. При этом большая часть импорта газа в Венгрию поступает из России. Поставки на Украину начались в феврале.

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Платон Щукин
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