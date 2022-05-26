Сбербанк впервые запустил ипотечную программу без первоначального взноса

Сбербанк начал реализацию программы кредитования «Ипотека без первоначального взноса»

Сбербанк начал реализацию новой программы жилищного кредитования «Ипотека без первоначального взноса». По ней клиенты могут приобрести квартиру или жилой дом с землей (на первичном и вторичном рынках) без первоначального взноса — под залог находящейся в собственности квартиры.

С помощью новой программы клиенты могут улучшить свои жилищные условия, не продавая имеющуюся квартиру. Например, семья может переехать за город, оставив квартиру в городе, или купить новую квартиру для сдачи в аренду или для детей.

Максимальная сумма кредита — до 100 миллионов рублей (но не более 80 процентов стоимости, имеющейся в собственности квартиры), срок кредитования — до 30 лет. Для такой ипотеки не применяются программы с господдержкой и программы субсидирования ставки застройщиками.

Чтобы стать участником программы, нужно найти квартиру или дом, предоставить проект договора купли-продажи вместе с документами на имеющуюся в собственности квартиру. Затем нужно подписать кредитный договор на новый объект и оформить в залог имеющуюся в собственности квартиру в пользу банка, заключить договор купли-продажи на новую квартиру.

«Сбербанк продолжает повышать доступность ипотеки для граждан, и важным шагом в этом направлении является запуск новой программы жилищного кредитования без первоначального взноса под залог имеющейся квартиры. Мы понимаем, что далеко не у всех есть свободные средства или время на то, чтобы накопить необходимую для первоначального взноса сумму, в то время как жилищный вопрос может требовать немедленного решения», — отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васёв.

По данным аналитиков сервиса Домклик, с начала 2022 года Сбербанк выдал более 292 тысячи ипотечных кредитов на сумму 897 миллиардов рублей.

Найти жилье, рассчитать условия и подать заявку на ипотечный кредит без первоначального взноса можно онлайн на Домклик.

