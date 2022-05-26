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Греция передаст США иранскую нефть с задержанного российского танкера

Греческий суд постановил отдать США иранскую нефть с задержанного российского танкера

Фото: Vassilis Triandafyllou / Reuters

Греческий суд постановил, что страна должна передать США иранскую нефть с задержанного в апреле российского танкера, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства морского флота и островной политики Греции.

«На основе судебного решения ожидается, что груз танкера Lana будет передан США, расходы на перегрузку берут на себя американские власти. Судно находится в порту Каристос (на острове Эвбея — прим. "Ленты.ру")», — рассказали в пресс-службе.

Танкер Lana (бывшее название — Pegas) под российским флагом задержали у причала греческого города Каристос 19 апреля по обвинению в нарушении антироссийских санкций. Пятый пакет санкций ЕС включает запрет на заход российских судов в европейские порты. На борту корабля находились 19 российских моряков. Однако позже выяснилось, что структура, которой принадлежит танкер, не подпала под запретительные меры ЕС.

Греческая газета Kathimerini в начале мая сообщила, что американские власти потребовали от судебных органов Греции арестовать груз и провести расследование. США заявили, что перевозимое на танкере топливо иранского происхождения, а компания, которая получит выгоду от ее продажи, внесена в черный список США как подозреваемая в финансировании терроризма. Афинский суд принял решение конфисковать груз и передать его США, а само судно отпустили.

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Софья Ермакова
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