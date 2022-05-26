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Появилось видео с места смертельного избиения ребенка тремя россиянами

Очевидцы опубликовали видео из Ульяновска с избитым до смерти 13-летним школьником

Появилось видео из Ульяновска, где трое мужчин избили до смерти 13-летнего школьника в трамвае из-за громкого разговора. Кадры очевидцев с места происшествия в четверг, 26 мая, опубликовал Telegram-канал «ЧП Ульяновск».

На записи видно, как ребенка выносят из транспорта в бессознательном состоянии, кладут на носилки и увозят.

Инцидент произошел 25 мая. Поведение российского школьника в трамвае №22 не устроило пожилого пассажира и он сделал ему замечание. Пенсионера поддержали еще двое мужчин.

По одной из версий, подростка сильно толкнули, после чего он ударился о поручень и потерял сознание. По другим сообщениям, речь идет об избиении. Другие пассажиры пытались спасти школьника до приезда врачей: делали ему искусственное дыхание и массаж сердца. В это время нападавшие успели убежать.

Ребенка доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Региональное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело.

Евгения Куликова
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