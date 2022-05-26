Задавивший россиянина полицейский катер попал на видео

Полицейский катер задавил красноярца на реке Енисей

Полицейский катер задавил жителя Красноярска на реке Енисей. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash и публикует видео с судном.

На кадры попал сам картер и сотрудники правоохранительных органов, которые поднимаются на борт.

По данным канала, трагедия произошла на Абаканской протоке у острова Отдыха. Катер патрулировал береговую линию, на которой отсутствуют разрешенные места для купания. По словам очевидцев, которых цитирует Newslab, мужчина пенсионного возраста плавал, а водитель катера его не заметил, и судно своим корпусом ударило пловца. От столкновения россиянин потерял сознание и утонул.

В настоящее время на месте работают следователи, спасатели ищут погибшего.