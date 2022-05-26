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Токаев заявил о решении финансовых вопросов с Россией

Токаев заявил, что финансовые взаимоотношения с Москвой полностью решены

Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что финансовые взаимоотношения между Нур-Султаном и Москвой полностью решены. Об этом пишет «Интерфакс».

При этом суть этого «сложного финансового вопроса» Токаев не раскрыл, отметив, что она была связана с «нынешней геополитической ситуацией». По его словам, необходимые соглашения были достигнуты в ходе «достаточно детальных» переговоров с его российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы пришли к необходимым соглашениям. Со стороны правительства Казахстана были приняты меры. Сейчас этой проблемы не существует», — сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума, который прошел в четверг, 26 мая, в Бишкеке.

Встреча глав государств состоялась 16 мая в Москве. На следующий день Токаев поручил правительству страны провести инвентаризацию нерешенных вопросов взаимодействия с Россией с учетом геоэкономических реалий.

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Варвара Кошечкина
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