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Токаев поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов с Россией

Токаев поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов взаимодействия с Россией

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны провести инвентаризацию нерешенных вопросов взаимодействия с Россией с учетом геоэкономических реалий. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что в ходе рабочего совещания с правительством был рассмотрен комплекс вопросов казахстанско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия приграничных регионов. По итогам совещания Токаев дал ряд конкретных поручений.

«В частности, перед руководством Правительства поставлена задача провести инвентаризацию нерешенных вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учетом геоэкономических реалий», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что крупные российские торговые сети ведут переговоры с Казахстаном по поводу поставок отдельных категорий товаров, которым стало сложнее попасть на российский рынок через привычные каналы. В частности, такие просьбы звучат со стороны «Магнита» и «Ленты». Кроме того, все больше российских компаний интересуются переносом своего бизнеса из России в Казахстан, например, в Алма-Ату.

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Варвара Кошечкина
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