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Росгвардия сообщила о задержании пособников СБУ в Харьковской области

Росгвардия заявила о задержании двух пособников СБУ под Харьковом

Фото: страница «Росгвардия» во «ВКонтакте»

Росгвардия сообщила о задержании пособников Службы безопасности Украины (СБУ) на территории Харьковской области. Информация опубликована на сайте ведомства.

Задержаны два человека. Один из них ранее сидел в тюрьме. Он рассказал, что рядом с его домом находится замаскированный тайник. Там были обнаружены более 20 единиц охотничьего оружия 12-го и 16-го калибров, патроны, средства сотовой и радиосвязи. В Росгвардии заявили, что задержанный «назвал своих пособников, раскрыв агентурную сеть».

Другой задержанный, по данным ведомства, передавал «по заданию зарубежных кураторов» информацию о российских войсках. У него изъяли квадрокоптер.

В конце апреля сообщалось, что в ходе специальной военной операции Росгвардия взяла под контроль более десяти населенных пунктов Харьковской области.

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Алевтина Запольская
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