«Интер РАО» обеспечила энергонезависимость калининградского эксклава

Калининградский эксклав обеспечен энергонезависимостью с помощью «Интер РАО»

Энергетическая блокада Калининградской области на фоне усиливающегося санкционного давления на Россию грозила стать реальностью, однако регион, благодаря реализации президентского проекта по энергобезопасности, получил инфраструктуру, способную работать автономно. Ключевой вклад в обеспечение энергетической безопасности региона, по мнению экспертов, сделала «Интер РАО». Компания сегодня отмечает 25-ю годовщину с момента своего создания.

По мнению гендиректора компании «Инфотэк-терминал» Рустама Танкаева, прежде чем стать одной из крупнейших в России энергокорпораций, которая способна обеспечивать энергобезопасность всей страны, «Интер РАО» прошла непростой путь, который начинался на рубеже двухтысячных — «в самые уязвимые для отрасли времена аварий и бартерных схем, нехватки топлива, материальных ресурсов и инвестиций».

«У истоков трансформации из "гадкого утенка" в современную и функционирующую как часы компанию стоял Игорь Иванович Сечин. Вопрос развития российской электроэнергетики был одним из главных предметов его внимания еще во времена работы на должности заместителя председателя правительства», — сказал Танкаев. Он напомнил, что сегодня Игорь Сечин возглавляет совет директоров энергокомпании.

«И "Интер РАО" не стоит на месте, продолжая активное технологическое совершенствование и обновление. На сегодняшний день планируемая мощность проектов, отобранных в рамках программы модернизации на 2022-2029 годов, составляет почти 10,5 гигаватта», — подчеркнул Танкаев.

При этом, по мнению, гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, «важнейшей функцией Интер РАО сегодня видится обеспечение энергетической независимости России», — сказал Мухин. «Стратегически верным и важнейшим решением в этой связи стало строительство и модернизация энергосистемы Калининградской области. Этот особый субъект пережил в современной истории несколько блэкаутов, и президентом России Владимиром Путиным было принято решение о развитии независимой энергосистемы региона», — напомнил Мухин. Он отметил, что инвестором строительства новых электростанций выступил «Роснефтегаз».

«Здесь оказался очень кстати стратегический подход и отраслевой опыт председателя совета директоров «Интер РАО», главы президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК Игоря Сечина — под его личным контролем велась реализация президентского проекта. Никогда еще в истории в такие кратчайшие сроки не строились столь сложнейшие объекты (Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская ТЭС). Благодаря этому эксклав сможет жить фактически в режиме энергетического острова», — заявил Мухин.

Как известно, на новых электростанциях было смонтировано и успешно введено в эксплуатацию высокотехнологичное оборудование полностью российского производства. На сегодняшний день, благодаря строительству этой современной инфраструктуры, которая прошла все необходимые тестовые испытания, Калининградская область смогла стать энергонезависимым регионом.

«Интер РАО» — один из ключевых участников масштабных инфраструктурных проектов государственного уровня, который надежно обеспечивает энергетическую безопасность страны.

На сегодняшний день, это одна из крупнейших в России публичных энергетических компаний, управляющая активами как внутри страны, так в Европе и СНГ, с общей мощностью электростанций, превышающей 30 гигаватт (30,7 гигаватта), и выработкой электроэнергии — более 120 млрд киловатт-часов в год.

