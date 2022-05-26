Медведев назвал Шольца обиженной ливерной колбасой

Медведев повторил слова посла Украины, назвав канцлера ФРГ Шольца обиженной колбасой

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев повторил слова украинского посла в Германии, назвав канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому подпел его германский коллега — канцлер ФРГ Олаф Шольц, он же "обиженная ливерная колбаса" (по выражению посла все той же Украины в ФРГ, который усердно гадит на головы граждан страны пребывания)», — отметил Медведев.

Зампред Совбеза России отметил, что «носитель гордого колбасного титула заявил», что «Германия не примет "навязанный Россией мирный договор"». «И в этом с Украиной солидарна», — заключил Медведев.

Ранее Медведев рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает в поддержку Украины в ее конфликте с Россией и объяснил, зачем Берлин это делает. По его словам, Германии выгодно, если Украина будет уничтожена и перестанет существовать как государство. Медведев отметил, что Шольц отказался принимать якобы навязанный Москвой мирный договор, таким образом проявив солидарность с Киевом.