Названа выделенная на поддержку автокомпонетной отрасли в России сумма

Вице-премьер Борисов сообщил о выделении 30 млрд руб на поддержку автокомпонентной отрасли

Порядка 30 миллиардов рублей выделено на поддержку автокомпонетной отрасли в России, такую сумму назвал вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Мы активные усилия предпринимаем в динамике воспроизводства необходимых автокомпонентов. В частности, 30 миллиардов рублей сейчас брошено для того, чтобы динамично воспроизводить необходимые автокомпоненты», — сообщил зампредседателя правительства.

Борисов добавил, что разрешение на выпуск в России автомобилей с низким экологическим классом Евро-0 является временной мерой для обеспечения загрузки предприятий.

Вице-премьер указал, что дефицит компонентов за счет снижения производства ощутили все мировые производители. Антироссийские санкции, по его словам, в разной мере затронули грузовую и легковую технику, автобусы, коммерческие автомобили.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» из-за отсутствия комплектующих снова уйдет в простой с 30 мая по 3 июня включительно. Об этом сообщил представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшанов.

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