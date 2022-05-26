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Полмиллиона билетов на юг России поступят в продажу в ближайшие дни

Вице-премьер Чернышенко: 500 тысяч билетов на поезда на юг России скоро поступят в продажу

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Около полумиллиона билетов на поезда, следующие на юг России, поступят в продажу в ближайшие дни. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

Российским туристам скоро предложат 500 тысяч новых билетов на железнодорожный транспорт. Кроме того, в южных регионах страны будут организованы морские и мультимодальные перевозки по единому билету.

По словам Чернышенко, Крым и Краснодарский край остаются наиболее востребованными направлениями для летнего отпуска среди россиян. В связи с этим РЖД запускает поезда в Крым из регионов, которые раньше не имели прямого сообщения с полуостровом.

Вице-премьер добавил, что Минтранс продолжает работать над расширением пропускной способности на популярных направлениях.

Ранее в мае компания «Гранд сервис экспресс» открыла продажу более 5000 дополнительных железнодорожных билетов в Крым на даты отправления с 29 мая по 10 июня. Путешественникам предложили приобрести билеты на поезд № 197/198 сообщением МоскваСимферополь в плацкартные и купейные вагоны.

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Мария Гейн
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