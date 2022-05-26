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Четверть лесов ЮАР оказались под угрозой исчезновения

Экономика ЮАР потеряет 18 миллиардов долларов из-за паразита

Фото: Thierry Gouegnon / Reuters

Жук-древоточец обойдется экономике ЮАР в 18,5 миллиарда долларов в течение следующих десяти лет. 17,5 миллиарда направят на удаление мертвых деревьев, еще миллиард — на восстановление плантаций авокадо и других фруктов, сообщает Bloomberg.

Жук-древоточец появился в ЮАР в 2012 году и прижился в восьми из девяти провинций страны. По словам исследователей, паразит может уничтожить 65 миллионов деревьев в ЮАР — четверть от общего количества. Это крупнейшая инвазивная паразитическая вспышка в мире, убеждены ученые. Опасность для деревьев представляют самки жуков, которые откладывают яйца в стволах, заражая их грибком. Грибок блокирует циркуляцию питательных веществ в дереве. Болезнь особенно угрожает черешчатым дубам, кленам, самшиту и бузине.

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Ученые предложили несколько способов борьбы с паразитом. Помимо удаления зараженной древесины, могут помочь инсектициды, которые вводятся непосредственно в зараженные деревья, но такой способ лечения обойдется дорого и потребует много времени.

Параллельно Южная Америка столкнулась с противоположной проблемой — массовым вымиранием насекомых. Естественное колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана приводит к засухам и лесным пожарам по всему миру. В сочетании с нарушением экосистем Амазонии, вызванным человеческой деятельностью, в том числе вырубкой лесов, это привело к снижению численности одних только навозных жуков в регионе более чем в два раза.

Навозный жук — главное насекомое-распространитель питательных веществ и семян. Именно поэтому навозные жуки считаются важными животными-индикаторами состояния экосистем. Исчезновение насекомых также может служить косвенным признаком массовой гибели млекопитающих — жуки зависят от их отходов жизнедеятельности.

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Платон Щукин
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