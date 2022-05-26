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«Аэрофлот» стал лидером пассажирских симпатий в рамках премии «Крылья России»

«Аэрофлот» стал победителем национальной авиационной премии «Крылья России»

Фото: ARNULF HETTRICH / imago-images.de / Globallookpress.com

«Аэрофлот» стал победителем национальной авиационной премии имени Евгения Чибирева «Крылья России», получив награду в ключевой номинации — «Российская авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий». Об этом говорится в сообщении перевозчика. Торжественная церемония награждения лауреатов по итогам 2021 года прошла в Москве.

Победителя в этой номинации определяли сами пассажиры в ходе онлайн-голосования, которое проходило на сайте премии с 10 января по 30 апреля 2022 года.

Компания «Аэрофлот» уже второй год подряд становится абсолютным лидером симпатий россиян, путешествующих воздушным транспортом.

Помимо этого, авиаперевозчик получил специальный диплом «За вклад в развитие воздушного транспорта» — как неизменный флагман российского рынка авиаперевозок.

В этой номинации отмечают авиаперевозчиков, которые внесли индивидуальный и долгосрочный вклад в развитие различных сфер деятельности гражданской авиации, а также в поддержание связанности и доступности регионов России.

Национальная авиационная премия «Крылья России» основана в 1997 году. За 25 лет премия «Крылья России» снискала репутацию желанного знака признания со стороны профессионального сообщества и пассажиров.

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Татьяна Романова
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