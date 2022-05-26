Умер звезда фильма «Славные парни» Рэй Лиотта

Американский актер Рэй Лиотта умер в 67 лет

В Доминикане умер американский актер Рэй Лиотта. Об этом сообщает издание Deadline.

Артист отправился в Доминикану для съемок фильма «Опасные воды». Известно, что он скончался во сне, однако других подробностей его смерти пока не приводится. Звезде фильма Мартина Скорсезе «Славные парни» было 67 лет.

Отмечается, что в последнее время Лиотта часто снимался. Среди его недавних картин — «Множественные святые Ньюарка», «Брачная история» и «Без резких движений». Он также должен был сыграть главную роль в ленте «Вещество» вместе с Деми Мур и Маргарет Куэлли.

Рэй Лиотта родился 18 декабря 1954 года в Ньюарке. Его дебютом в кино стал сериал «Другой мир», в котором он снялся в 1978 году. Позднее актер прославился не только благодаря роли гангстера Генри Хилла в культовой картине Скорсезе, но и за счет таких проектов, как «Джон Кью», «Ганнибал», «Коррина, Коррина» и «Идентификация». Он также появлялся в сериале «Скорая помощь». Эта роль принесла ему премию «Эмми» в номинации «Лучший приглашенный актер в драматическом сериале».