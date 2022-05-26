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Продажи люксовых автомобилей в России рухнули

Продажи люксовых автомобилей в России в апреле рухнули до 28 единиц

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В апреле в России было продано всего 28 автомобилей, которые можно отнести к классу люкс, что почти в четыре раза меньше, чем год назад, когда речь шла о 108 единицах. Такую статистику рухнувших продаж на основании данных АО «Электронный паспорт» приводит аналитическое агентство «Автостат».

Лучше всего продавалась марка Maserati (девять автомобилей), далее идут Bentley и Rolls-Royce (по пять) и Lamborghini (четыре). Также дилерам удалось продать три Ferrari, один Aston Martin и один автомобиль российского производства — Aurus.

В четверг, 26 мая, президент России Владимир Путин заверил, что россияне, привыкшие к роскоши, смогут по-прежнему закупать элитные товары, однако стоить это для них будет немного дороже.

«Те, кто захотят завезти какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать, но будет для них чуть-чуть подороже», — пообещал глава государства. По его словам, те, кто ездил на 600-х Mercedes (автомобиль, выпускался в 1990-х годах и был особенно популярен в постсоветской России), так и будут ездить на них.

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Платон Щукин
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