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Путин пообещал не оставить без роскоши «людей на 600-х мерседесах»

Путин заявил, что россияне смогут завозить в страну товары люкс-класса чуть подороже

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Россияне, которые захотят завезти товары класса люкс, не останутся без роскоши — они смогут это сделать, но это станет чуть подороже. Об этом в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин, его цитирует «Интерфакс».

«Но эти те люди, которые и так ездили на 600-х мерседесах. И будут ездить — уверяю, привезут откуда угодно их, из какой угодно страны», — пообещал Путин.

Президент также, комментируя уход иностранных компаний, заявил, что местные предприятия займут эту нишу. «Иногда посмотришь на тех, кто уходит — может быть, и слава Богу. Мы займем их ниши», — высказался он.

В марте Евросоюз ввел четвертый пакет антироссийских санкций. Ограничения в том числе затронули ввоз предметов роскоши в Россию, в частности, автомобилей дороже 50 тысяч евро, люксовых духов и сумок, алкоголя и деликатесов. В перечень попали также музыкальные инструменты дороже 1500 евро и звукозаписывающая аппаратура, коллекционные монеты и оружие, домашняя электроника и игровые приставки дороже 750 евро.

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Варвара Кошечкина
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