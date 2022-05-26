Урожай экзотического фрукта сократится наполовину из-за аномальной жары

Экстремальная жара и нехватка воды в Пакистане привели к проблемам с урожаем манго

Из-за изменений климата урожай манго в Пакистане рискует сократиться наполовину, предупредили в местной ассоциации производителей и экспортеров. Страна является пятым по величине в мире поставщиком экзотического фрукта, указывает Reuters.

Экстремальная жара и нехватка воды во время цветения деревьев негативно отразились на будущем урожае: в результате Пакистан столкнулся с падением производства манго на 50 процентов в этом году. В среднем страна производит 1,8 миллиона тонн манго, однако в этом году объем сократится. Экспорт уже сейчас на 25 тысяч тонн ниже по сравнению с прошлым годом, когда было поставлено до 125 тысяч тонн.

В условиях климатических изменений в этом году в стране буквально не было весны. После зимы температура резко повысилась, а в этом месяце уже достигла 50 градусов по Цельсию, заявило Министерство по климатическим изменениям Пакистана.

Рекордные майские температуры также поставили под угрозу крупнейший в Евросоюзе урожай пшеницы. Во Франции только 73 процента злаков находятся в отличном или хорошем состоянии, тогда как несколько недель назад этот показатель составлял 82 процента.

