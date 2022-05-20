Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Крупнейший урожай пшеницы ЕС оказался под угрозой

Французский урожай пострадал от засухи

Фото: Sheldon Cooper / globallookpress.com

Франция борется с засухой — условия для выращивания зерна ухудшаются вторую неделю подряд. По данным Министерства сельского хозяйствастраны, только 73 процента пшеницы находятся в «отличном» или «хорошем» состоянии, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял 82 процента, сообщает Reuters.

Крупнейший урожай пшеницы ЕС оказался под угрозой — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель упал на 6 процентных пунктов. Причина — рекордные майские температуры: жара иссушила почву, которая и так пострадала от недостатка дождей. Кроме того, согласно отчету Минсельхоза, условия выращивания пшеницы сильно варьируются от региона к региону. Так, в Иль-де-Франс, который располагается рядом с Парижем, оценки «хорошо» или «отлично» удостоилось только 45 процентов урожая, тогда как в промышленном северном регионе О-де-Франс — 77 процентов.

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта 2022
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022

Засуха повлияла не только на пшеницу, но и на ячмень. По сравнению с прошлой неделей, средний балл этой сельскохозяйственной культуры снизился на 8 процентных пунктов — до 71 процента. Кукуруза, напротив, почти не пострадала от жары — ее оценка упала только на 2 процентных пункта — до 93 процентов.

Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири заявил, что из-за ситуации на Украине и роста цен на продовольствие в мире возрастает риск глобального голода. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 20 процентов экспорта кукурузы и 76 процентов поставок подсолнечника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Командир полка «Азов» вышел с «Азовстали»
Молодожены взяли кредит на отпуск и остались дома по вине туроператора
В США предложили пожить в доме бывшего мужа Дженнифер Лопес
Галкин высказался о закрытии в России своего рекламного агентства
Крупнейший урожай пшеницы ЕС оказался под угрозой
Россиянин расчленил отца и вкрутил в части тела конструкции из металла
«Газпром» пообещал судиться с Финляндией
В ДНР сообщили о взрывах на «Азовстали»
Британский банкир отказался верить в «апокалиптические» проблемы сектора
Создан видеорегистратор для велосипеда
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.