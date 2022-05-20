Французский урожай пострадал от засухи

Франция борется с засухой — условия для выращивания зерна ухудшаются вторую неделю подряд. По данным Министерства сельского хозяйствастраны, только 73 процента пшеницы находятся в «отличном» или «хорошем» состоянии, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял 82 процента, сообщает Reuters.

Крупнейший урожай пшеницы ЕС оказался под угрозой — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель упал на 6 процентных пунктов. Причина — рекордные майские температуры: жара иссушила почву, которая и так пострадала от недостатка дождей. Кроме того, согласно отчету Минсельхоза, условия выращивания пшеницы сильно варьируются от региона к региону. Так, в Иль-де-Франс, который располагается рядом с Парижем, оценки «хорошо» или «отлично» удостоилось только 45 процентов урожая, тогда как в промышленном северном регионе О-де-Франс — 77 процентов.

Засуха повлияла не только на пшеницу, но и на ячмень. По сравнению с прошлой неделей, средний балл этой сельскохозяйственной культуры снизился на 8 процентных пунктов — до 71 процента. Кукуруза, напротив, почти не пострадала от жары — ее оценка упала только на 2 процентных пункта — до 93 процентов.

Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири заявил, что из-за ситуации на Украине и роста цен на продовольствие в мире возрастает риск глобального голода. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30 процентов мирового экспорта пшеницы, 20 процентов экспорта кукурузы и 76 процентов поставок подсолнечника.

