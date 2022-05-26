В России заявили о развитии льготной ипотеки после снижения ставки Центробанка

Глава Минстроя РФ Файзуллин заявил о развитии льготной ипотеки после снижения ставки ЦБ

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что снижение ключевой ставки Банка России до 11 процентов открывает перспективы в развитии льготной ипотеки. Его слова приводит ТАСС.

«Снижение ставки Центрального Банка до 11 процентов может стать новым шагом в развитии льготной ипотеки», — указал министр строительства и ЖКХ.

По словам Файзуллина, для принятия решений Минстрой совместно с коллегами проанализирует перспективы развития программы с учетом новых условий, и оценит их влияние на улучшение жилищных условий россиян.

26 мая Центробанк снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 11 процентов годовых. Снижение ставки было ожидаемым, поскольку о такой возможности ранее неоднократно говорило руководство регулятора во главе с Эльвирой Набиуллиной.

