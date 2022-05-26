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В Молдавии заявили о планах закупить западное вооружение

Глава МИДЕИ Молдавии Попеску заявил о планах Кишинева закупить западное вооружение
Нику Попеску

Нику Попеску. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Молдавия обсуждает возможность закупок западного вооружения, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции страны Нику Попеску, передает РИА Новости.

По словам дипломата, в Кишиневе «понимают, что надо улучшить способности к обеспечению собственной безопасности». Он уточнил, что дискуссии на эту тему внутри страны ведутся. Попеску считает, что Молдавии предстоит «адаптироваться к более угрожающей геополитической среде».

«Мы не обсуждаем в конкретных терминах на этом этапе о поставках летального оружия НАТО. Когда правительство примет решение, оно сообщит всем, какие у него планы», — добавил глава МИДЕИ.

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Ранее пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Даниел Водэ заявил, что Молдавия обсуждает оборону республики с НАТО.

Он сообщил, что Молдавия ведет консультации с НАТО на тему повышения обороноспособности республики, подчеркнув, что целью этого диалога являются «вклад в поддержание безопасности в мире» и «обеспечение необходимой обороноспособности вооруженных сил» страны.

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Марина Совина
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