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Американский врач рассказал о первой крупной вспышке обезьяньей оспы в 2018 году

Бывший врач ВОЗ Хейманн допустил, что оспа обезьян распространялась в Британии с 2018 года

Фото: John Minchillo / AP

Обезьянья оспа незаметно распространялась в Британии с 2018 года, ее переносчиками были британские путешественники из Нигерии. Мнением об истоках первой крупной вспышки болезни поделился бывший генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам безопасности, здравоохранения и окружающей среды, американский профессор Дэвид Хейманн, сообщает газета Daily Mail.

По его словам, западноафриканская версия вируса оспы незаметно и бесконтрольно распространялась по Британии в течение четырех лет. Суммарное количество заболевших с 2018 по 2021 год составило семь человек. «Заражаемость вируса выросла из-за низкой вероятности передачи от животного человеку, и теперь он приспосабливается к человеческому организму», — допустил врач. Он добавил, что это лишь теория, которая требует тщательных и детальных исследований.

Хейманн рассказал, что британский Минздрав планирует использовать аналогичные меры мониторинга заболеваемости оспы, подобный тому, что был создан для отслеживания заражаемости COVID-19.

Ранее швейцарский фармацевтический концерн Roche заявил, что совместно со своей дочерней компанией TIB Molbiol разработал сразу три вида тест-систем для выявления обезьяньей оспы. Модульные наборы получили название LightMix. Они позволяют оценить распространение вируса и могут помочь отследить «потенциальное воздействие терапии, вакцин и мероприятий в области общественного здравоохранения».

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Дмитрий Сотак
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