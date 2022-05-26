Китай собрался выкупить всю нефть с одного из российских трубопроводов

Китайские компании в мае намерены выкупить всю российскую нефть с трубопровода ВСТО

Китай в мае собрался выкупить почти всю российскую нефть, поставляемую по российскому трубопроводу ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан), пишет Bloomberg. Тем не менее чтобы поддерживать поток дешевого, но «токсичного» российского топлива в страну, перевозчикам приходится усложнять схему доставки.

«Китай в этом месяце намерен принять почти все загрузки сорта ВСТО, который часто идет в такие страны, как Республика Корея и Япония, благодаря близкому расстоянию и простой логистике», — сообщает агентство. Однако судовые брокеры рассказали, что все меньше судовладельцев и страховщиков в Китае готовы иметь дело с грузами из России из-за угрозы введения санкций США.

В связи с этим, пишет Bloomberg, покупатели прибегают к «креативным» способам поддержания потоков российской нефти в Азию. Обычно топливо из России на танкерам перевозили напрямую в КНР, но теперь в качестве «перевалочного пункта» используются южноазиатские порты, где нефть перекачивают с одного судна на другое. Небольшие танкеры, подходящие для перевозки грузов из российского порта Козьмино, доставляют грузы в южнокорейский Йосу, где их перегружают на танкеры, следующие в Китай. Этот способ перевозки набрал большую популярность, несмотря на то, что длительность и стоимость перевозки увеличиваются.

В конце апреля The Wall Steet Journal также сообщал о новом способе доставлять российскую нефть на Запад. Танкеры отправляются из портов страны с пометкой «пункт назначения неизвестен». Благодаря условиям доставки, позволяющим скрыть происхождение нефти, экспорт топлива из России в страны Евросоюза в апреле вырос до средних объемов около 1,6 миллиона баррелей в день по сравнению с 1,3 миллиона баррелей в марте.