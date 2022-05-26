Военный суд подтвердил увольнение отказавшихся ехать на Украину росгвардейцев

Суд признал законным увольнение 115 росгвардейцев, отказавшихся ехать на Украину

Нальчикский гарнизонный военный суд в Кабардино-Балкарии подтвердил законность досрочного увольнения 115 военнослужащих Росгвардии за невыполнение условий контракта. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Там пояснили, что увольнение связано с отказом росгвардейцев выполнять служебное задание, касающееся проведения спецоперации на Украине. Они обратились с иском в суд. В ходе его рассмотрения были проверены приказы о привлечении росгвардейцев к выполнению служебного задания, составленные на них протоколы о грубых дисциплинарных проступках, проведены допросы должностных лиц Росгвардии.

Судом было установлено, что военнослужащие самовольно отказались от выполнения служебного задания и коллективно отбыли по своей инициативе к постоянному месту несения службы. Исходя из исследованных материалов суд признал несостоятельными доводы истцов и отказал им в удовлетворении требований, признав решение об их увольнении, принятое воинскими должностными лицами, правомерным.

Решение суда может быть оспорено в вышестоящей инстанции, оно не вступило в законную силу.

24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее главными целями президент страны назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.