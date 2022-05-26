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Раскрыт дешевый 5G-смартфон от Samsung

GalaxyClub: Samsung выпустит недорогой смартфон Galaxy A23 с поддержкой 5G

Кадр: GadgetByte / YouTube

Samsung выпустит смартфон с поддержкой 5G, который окажется одним из самых недорогих девайсов в этом сегменте. Об этом сообщает нидерландское издание GalaxyClub.

Согласно раскрытому отчету, корейская компания намерена запустить на рынке 5G-версию популярного дешевого смартфона Galaxy A23. Актуальная версия A23 поддерживает работу только в 4G-сетях. Девайс имеет чип Snapdragon 680, поэтому, скорее всего, новый аппарат получит обновленный процессор.

Также инсайдеры рассказали, что запланированный девайс будет иметь примерно те же характеристики, что и актуальная 4G-модель. Представленное в марте устройство должно получить 6,6-дюймовый IPS-экран с частотой 90 герц, от 4 гигабайт оперативной и 64 гигабайт встроенной памяти, камеру с четырьмя объективами разрешением 50, 5, 2 и 2 мегапикселей, NFC и GPS, аккумулятор емкостью 5000 милиампер-часов.

В материале говорится, что смартфон должен выйти к середине 2022 года. Стоимость Galaxy A23 5G не раскрывается, однако известно, что телефон будет доступен для продажи в Европе.

В конце мая на российском рынке обнаружили первые смартфоны Samsung, привезенные по правилам параллельного импорта. Как заметили специалисты, новые устройства оказались в полтора-два раза дороже, чем аналогичные прошлогодние модели на старте продаж.

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Андрей Ставицкий
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