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Россиянина осудили на 16 лет за убийство егеря из охотничьего ружья

Под Нижним Новгородом охотника осудили на 16 лет за убийство егеря из охотничьего ружья

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Нижегородской области 34-летнего жителя Ардатовского района осудили на 16 лет и один месяц за убийство 38-летнего егеря. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Склярова.

По данным следствия, днем 4 мая прошлого года недалеко от поселка Мухтолово подсудимый, занимавшийся незаконной охотой, поссорился с потерпевшим, после чего дважды выстрелил в него из охотничьего ружья, от полученных ранений егерь скончался. Затем фигурант вернулся в Мухтолово, встретился со знакомым и рассказал ему о преступлении, после чего приятель посоветовал ему закопать тело в лесу и сжечь личные вещи убитого. Россиянин последовал этому совету.

Следователям удалось раскрыть преступление благодаря отработке местных жителей, которые привлекались к административной ответственности за нарушение правил охоты. Через неделю после убийства мужчину задержали, на время следствия его поместили в СИЗО. Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе допроса он частично признал вину, отрицая, что умышленно хотел убить потерпевшего.

Также суд оштрафовал 33-летнего приятеля подсудимого за то, что он не сообщил о случившемся в полицию.

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Елизавета Новикова
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