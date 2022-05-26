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В Пентагоне ответили на вопрос о присутствии войск США на Украине

Пресс-секретарь Пентагона Кирби заявил об отсутствии военных сил США на Украине
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando / Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время регулярного брифинга заявил, что позиция властей США о присутствии войск страны на Украине не изменилась. Его слова приводит РИА Новости

Кирби ответил на вопрос об участии американских военных сил в действиях на Украине и заявил об их отсутствии в республике.

«Что касается наших войск на Украине, то президент и главнокомандующий дал четко понять, что американские военнослужащие не будут находиться на Украине, чтобы принимать участие в боевых действиях. Это остается в силе на сегодняшний день», — сообщил он.

Ранее издание Politico сообщило, что в боях на Украине участвуют тысячи иностранцев. На стороне Киева воют граждане США, прошедшие боевую подготовку. Так, на территории Украины действует группа Task Force Yankee под руководством американца Харрисона Джозефовица.

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Марина Совина
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