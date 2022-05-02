Стало известно о тысячах участвующих в боях на Украине иностранцах

Politico заявило об участии прошедших военную подготовку американцев в боях на Украине

Граждане США, прошедшие боевую подготовку, вместе с тысячами других иностранцев участвуют в боях на Украине на стороне Киева. Об этом стало известно американскому изданию Politico от отставных военных и сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК).

Так, на территории Украины, в частности, действует группа Task Force Yankee, возглавляемая американцем Харрисоном Джозефовицом. Он рассказал журналистам, что в данной группе участвуют «более 190 добровольцев», предполагается участие некоторых из них в боевых действиях. По его словам, в этих целях использую проходивших ранее военную подготовку. Отмечается, что участники Task Force Yankee также содействуют доставке медикаментов и продовольствия к линиям боевых действий на востоке и юге Украины в интересах Киева.

Ранее Министерство обороны США опровергло сообщения о том, что пользуется услугами частных военных компаний на Украине после того, как стало известно, что на Украине погиб 22-летний гражданин США Вилли Джозеф Кансел, завербованный частной военной компанией. Как рассказала мать американца, его отправили на помощь украинским войскам в первой половине марта. В Пентагоне заявили, что погибший на Украине гражданин США не имел отношения к вооруженным силам страны.