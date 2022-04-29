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Пентагон опроверг использование частных военных компаний на Украине

В США опровергли пользование услугами частных военных компаний на Украине

Фото: РИА Новости

Министерство обороны США опровергло сообщения о том, что пользуется услугами частных военных компаний на Украине. Заявление Пентагона приводит ТАСС.

Ведомство отметило, что погибший на Украине гражданин Соединенных Штатов не имел отношения к вооруженным силам страны.

Ранее 29 апреля стало известно, что на Украине погиб 22-летний гражданин США Вилли Джозеф Кансел, завербованный частной военной компанией. Как рассказала мать американца, его отправили на помощь украинским войскам в первой половине марта. Женщина добавила, что группа наемников, куда входил бывший морской пехотинец Кансел, состояла из граждан «самых разных стран».

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Антон Похиляк
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