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Очевидица раскрыла подробности избиения россиянами до смерти школьника в трамвае

Очевидица заявила, что умершего в трамвае Ульяновска школьника избивали ногами пассажиры

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пассажиры трамвая в Ульяновске избивали 13-летнего школьника ногами, после чего скрылись. Подробности конфликта подростка с пенсионером в общественном транспорте раскрыла очевидица происшествия, слова которой передает «360».

О причинах избиения женщине, зашедшей в трамвай в момент инцидента, сообщили другие пассажиры. По ее словам, группа подростков хамила пенсионеру, который в ответ дал погибшему пощечину. «Конфликт продолжился: они что-то еще ответили, еще двое вступились за дедушку, его избивали ногами, а когда он упал, убежали», — рассказала очевидица.

Ей также удалось пообщаться с пенсионером. После инцидента пожилой мужчина сидел на остановке общественного транспорта в спокойном состоянии. «Сказал: "Я жду полицию. А что он матом ругался? Пусть бы на своего деда и ругался"», — передала она слова участника конфликта.

Кроме того, женщина рассказала о последних минутах жизни мальчика. По ее словам, ребенок лежал без сознания с закатившимися глазами. В это время друзья погибшего бегали и кричали, что его ударили по голове. «Кто-то звонил в полицию, кондуктор плакала. Там была одна женщина, она побежала в больницу», — вспомнила очевидица.

Она также добавила, что избившим мальчика россиянам на вид было около 50 лет.

Инцидент произошел 25 мая в трамвае №22 в Ульяновске. Поведение погибшего школьника не устроило пожилого пассажира, и он сделал ему замечание. Пенсионера поддержали еще двое мужчин.

Позже появились видео очевидцев с места происшествия в Ульяновске. На кадрах видно, как ребенка выносят из транспорта без сознания и госпитализируют. В результате мальчик скончался в больнице.

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Константин Лысяков
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