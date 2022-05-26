Аналитик назвал уязвимое место российской нефти

Аналитик Потавин назвал уязвимым местом для российской нефти страхование ее поставок

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в беседе с агентством «Прайм» назвал уязвимое место российской нефти.

По его словам, проект очередного пакета европейских санкций предполагает запрет компаниям и судам из Европейского союза (ЕС) транспортировать нефть из России и помогать такой транспортировке, в том числе, в сфере страхования. Эксперт пояснил, что это означает прямой или косвенный запрет на техподдержку, посредничество и любые другие услуги.

Потавин подчеркнул, что на сегодняшний день 95 процентов договоров страхования ответственности танкеров идет через Международную группу ассоциаций взаимного страхования. Она должна подчиниться законодательству Евросоюза. Аналитик отметил, что это может нанести серьезный удар по российским позициям на нефтегазовом рынке.

«Такая ситуация может поднять цены на энергоносители, поскольку новые ограничения приведут к сбоям в поставках углеводородного сырья из России по всему миру», — сказал он. Потавин считает, что исправить это могут местные страховые компании и госгарантии для покрытия рисков.

Ранее стало известно, что Россия может получить рекордные 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу в 2022 году на фоне резкого роста цен, сообщил обозреватель Винсент Колен со ссылкой на аналитиков Citi в своей статье для французского издания Echos. Колен считает, что Москве удалось выиграть первый раунд «энергетической битвы», так как даже если ЕС начнет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок.

