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Российский генерал назвал одну из главных ошибок на Украине

Генерал Шаманов назвал главной ошибкой расчет, что на Украине будут «встречать с цветами»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российский генерал, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов рассказал о ходе спецоперации на Украине. Соответствующее интервью он дал журналистке Оксане Кравцовой (доступно на YouTube).

В частности, генерал напомнил, что на Украине еще с советских времен сохранилось множество военных учебных заведений почти в каждом регионе — и в стране, по его словам, удалось сохранить так называемую «школу», основу армии.

«Поэтому те, кто рассчитывал, что нас [на Украине] будут встречать с цветами... Это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток [спецоперации]», — заметил он и добавил, что впоследствии «удалось преодолеть эту составляющую», однако России «еще предстоит немало сделать».

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Шаманов также назвал труднопрогнозируемым вопрос о будущем Украины. Генерал предположил, что демилитаризация страны может занять от пяти до десяти лет, а сформировать там власть, «не запачканную неонацистами», будет сложно. При этом он считает, что, если этих двух явлений не произойдет, Украина не нужна России в качестве нового субъекта федерации.

Ранее в апреле Шаманов заявил, что специальная военная операция отличается от войны целью сохранить жизни мирных жителей. «Главное — сберечь людей. Война подразумевает другое отношение, война — это война», — сказал он.

О начале российской спецоперации на Украине было объявлено 24 февраля.

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Варвара Кошечкина
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