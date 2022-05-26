В России оценили вероятность появления оспы обезьян

Глава Роспотребнадзора Попова заявила о небольших рисках завоза оспы обезьян в Россию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» оценила риски завоза оспы обезьян в Россию. Ее слова приводит РИА Новости.

Попова заявила о небольшой вероятности появления оспы обезьян в России и отметила, что сейчас нет необходимости вакцинировать всех граждан от этой инфекции.

«Риски завоза есть, они невелики. Но главная задача наша сегодня — чтобы не было рисков распространения внутри страны», — подчеркнула Попова.

Чтобы защитить организм от заражения оспой обезьян, Попова призвала чаще мыть руки и надевать маску в местах скопления людей. Особенно важно это делать в тех странах, где обнаружили заболевание.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность оспы обезьян. Он заявил, что инфекция входит в список «биотеррористов».

Весной 2022 года вирус оспы обезьян распространился в странах Европы и США. Впервые в 2022 году заболевание диагностировали у двух человек в Великобритании, ездивших в Нигерию. Там вспышка оспы обезьян случилась в 2017 году.

