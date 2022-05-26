В США раскритиковали европейцев за согласие оплачивать российский газ в рублях

Читатели WP раскритиковали страны ЕС за согласие оплачивать российский газ в рублях

Читатели американской газеты The Washington Post осудили политику европейских стран в отношении оплаты за российские энергоресурсы. Их комментарии опубликованы в Twitter.

Согласно материалу WP, опубликованному 24 мая, компании в странах ЕС, которые Россия считает недружественными, несмотря на прежние заявления пошли на уступки требованиям Москвы платить за газ по новой системе. Это связано с надеждой избежать отключений газа и из-за опасений нового энергетического кризиса.

По мнению читателя под ником The Wealthy Lion, российский президент Владимир Путин фактически «обыграл» европейских политиков в шахматы. Согласие оплачивать газ в рублях также раскритиковал пользователь Tim Doke: «Мы даем Саудовской Аравии миллиарды долларов, почему они нам не помогают?»

При этом другие читатели наоборот заявили, что страны ЕС давно должны были пойти на уступки. «Лол. Ну да, надо платить за вещи, которыми пользуешься», — написал пользователь rickey williams.