США запретили Украине передавать отправленное ей оружие

Госдеп рассказал о запрете для Украины продавать или передавать отправленное ей оружие

Госдеп опубликовал документ, в котором сказано, что, согласно подписанному США и Украиной соглашению, Киеву запрещено передавать или продавать отправленное ему в качестве военной помощи оружие третьей стороне, сообщает ТАСС.

Соглашение было подписано 1 марта помощником госсекретаря США по военно-политическим делам Джессикой Льюис и послом Украины в США Оксаной Маркаровой. Отмечается, что без предварительного письменного разрешения Вашингтона Киев не имеет права позволять использовать направленные ему американские вооружения кому-либо, кто не является представителем, сотрудником или уполномоченным лицом правительства Украины. Также запрещено продавать, дарить или использовать их в каких-либо иных целях, не соответствующих заявленным при передаче.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время регулярного брифинга рассказал, что позиция властей США о присутствии войск страны на Украине не изменилась. Он ответил на вопрос об участии американских военных сил в действиях на Украине и заявил об их отсутствии в республике.